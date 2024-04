Ya ha arrancado la acción en el ATP 500 de Barcelona, cita en donde se espera una gran expectación con el reestreno de Rafael Nadal en tierra batida este martes 16 de abril.

No obstante, este lunes han comenzado las primeras acciones en el certamen de Godó, donde el tenista francés, Arthur Cazaux, acaba de sufrir una dolorosa lesión que lo obligó a abandonar el torneo en arcilla.

Resulta que en su compromiso ante el italiano Matteo Arnaldi, Cazaux luchó un intenso punto y tras varios golpes de intercambio, el italiano logró hacerle daño moviéndolo en diversos momentos.

Lamentablemente para el francés, al frenar su cuerpo en el último momento, su tobillo derecho se dobló con la superficie y produjo una escalofriante imagen.

El francés cayó estrepitosamente en la arcilla e hizo levantar a todo el público, la ver la fuerte torcedura de su tobillo.

A los segundos llegó el juez de silla y Arnaldi, así también el fisio del ATP, quienes vieron su estado de salud y le indicaron que no podía continuar.

De esta forma su participación se vio truncada y no podrá seguir en competencia, a la espera de lo que arrojen sus exámenes médicos para diagnosticar el grado de la lesión.

Terrible Scenes! 😱@ArthurCazaux is forced to retire with injury in his first round vs Arnaldi. Get well soon, Arthur!#BCNOpenBS pic.twitter.com/H7F4vqfYVb

— Tennis TV (@TennisTV) April 15, 2024