El italiano Jannik Sinner conquistó este domingo el primer Masters 1.000 de Miami de su carrera al ganar por 6-3 y 6-1 al búlgaro Grigor Dimitrov, lo que le permitió además alcanzar la segunda posición en el ranking mundial a costa del español Carlos Alcaraz.

Sinner, de 22 años, incrementó a 22-1 su balance en su extraordinario 2024, en el que agregó el trofeo de Miami al Abierto de Australia y a Rotterdam. En total, ha ganado 24 de sus últimos 25 partidos y 41 de 44 desde el último Abierto de Estados Unidos.

El italiano, que había perdido las finales de 2021 contra el polaco Hubert Hurkacz y la de 2023 contra el ruso Daniil Medvedev, ganó en Miami su segundo título Masters 1.000 tras el de Toronto 2023.

A partir de este lunes, Sinner alcanzará el número dos del ranking, detrás del serbio Novak Djokovic, y será esta la mejor posición de su carrera.

Con este ascenso, desalojará de la posición a Carlos Alcaraz que fue eliminado en los cuartos de final de Miami precisamente por Dimitrov.

La final del Masters de Miami apenas duró 73 minutos y fue un monólogo de Sinner de principio a fin. Dimitrov tuvo la primera oportunidad de rotura, cuando estaba 2-1 arriba en el primer set, pero Sinner se la anuló y convirtió su bola de break a favor en el juego siguiente con un gran drive paralelo pasante para dar el primer golpe al partido.

