El suizo Roger Federer, uno de los más grandes tenistas de la historia, se sinceró sobre sus sensaciones a casi dos años de su retiro definitivo.

El otrora número uno de la ATP y ganador de 20 Grand Slams fue portada de la revista GQ Sports, medio donde aseguró no arrepentirse de dejar la actividad en septiembre de 2022. Incluso, el helvético declaró sentirse en completa paz.

El de Basilea, de 42 años, no extraña para nada viajar constantemente a distintos torneos y entrenar casi a diario.

“Me siento realmente aliviado, si eso tiene algún sentido. Quiero decir, los últimos años han sido difíciles con mi rodilla. Podías sentir que el final se acercaba”, expresó.

“Entonces, cuando todo está dicho y hecho y has superado la línea y estás oficialmente retirado, respiras profundamente y dices: ‘Guau, está todo bien, eso estuvo bien’”, complementó.

Incluso, Federer reconoció que en los últimos años ya no estaba disfrutando del tenis. “No lo echo de menos. De verdad que no. Me siento realmente en paz. Creo que también es porque sé que mi rodilla y mi cuerpo y mi mente ya no dejarían salir a una cancha”.

“¿Que si creo que podría hacer ese saque? Quizás podría hacerlo ahora mismo. Pero siento que exprimí ya el limón bastante. Lo intenté todo. Y estoy muy en paz conmigo mismo”, añadió.

Para cerrar, el ganador de 103 títulos en su carrera aseguró disfrutar su presente fuera de los courts y de los flashes. “Me encanta ir a jugar tenis con mis hijos. Acabo de reservar una cancha con mi esposa por primera vez en mi vida”.

“Me encanta jugar tenis y siempre pensé: ‘¿Cómo será ese momento cuando me retire y vuelva a una cancha de tenis y en realidad no tenga que mejorar? ¿A quién le importa si fallo un golpe de derecha? ¿A quién le importa si está mejorando o no?’”, cerró.

Roger Federer on which current stars he can see winning as many Grand Slams as he did:

“Of course you have the players that you think are going to win multiple Slams… they’re going to be the ones carrying the game and become the superstars of our sports, which some are already… pic.twitter.com/u3JRA1E0qa

— GQ Magazine (@GQMagazine) March 14, 2024