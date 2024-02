El tenista chileno Tomás Barrios, 120° del ranking ATP, se despidió en los octavos de final del ATP 500 de Río de Janeiro (Brasil).

El nacional poco pudo hacer ante el segundo sembrado y campeón defensor, el británico Cameron Norrie (23°), y cayó por un doble 6-1 ante el europeo.

En apenas una hora de juego, el británico lució su mejor nivel para despachar al chillanejo y citarse contra el local Thiago Seyboth Wild -verdugo de Alejandro Tabilo- en cuartos de final.

El primer quiebre a favor de Norrie llegó en el segundo juego del set inicial y, pese a que Barrios devolvió el favor en el tercero, otros dos rompimientos a favor del europeo fueron suficientes para el 6-1.

La tónica se repitió en el segundo asalto, ya que el británico quebró el saque del nacional en el primer, quinto y séptimo games para otro 6-1.

Vale mencionar que, pese a la caída, Tomás Barrios celebraría ascender 10 puestos en el escalafón para situarse 110° del mundo.

