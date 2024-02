Nicolás Jarry se derrumbó en la arcilla de Argentina en la gran final del ATP de Buenos Aires ante Facundo Díaz Acosta, quien con poco le hizo mucho daño al chileno.

El N°21 del mundo no encontró su mejor versión y pese a que ayer despachó al N°2 del planeta, Carlos Alcaraz, hoy fue presa de la frágil mentalidad que mostró en el polvo de ladrillo del Court Central Guillermo Vilas.

Facundo Díaz le está haciendo mucho daño a la ‘Torre de Santiago’, pero los errores no forzados del chileno hiceron que la ilusión de la victoria nunca fuese posible.

Así lo evidencian los hinchas nacionales, quienes están pendientes al partido del chileno y que no dan crédito del nivel que está mostrando ‘Nico’ en Buenos Aires.

Algunos utilizan X (anterior Twitter) para comentar que “el nivel de Nicolás Jarry hoy es vergonzoso”, “está bloqueado Nicolás Jarry”, “inexplicable lo de Jarry hoy”, “está totalmente perdido en el partido”.

Lamentablemente Nicolás Jarry cayó por 6-3 y 6-4 ante Facundo Díaz y se quedó con el subcampeonato del certamen trasandino.

Pero Jarry… ayer Alcaraz y hoy día 500 errores no forzados….

Demasiados errores no forzados hoy de Nico Jarry. Así, será muy difícil que lo remonte.

— The Madoxx (@rodriespinoza) February 18, 2024

A mi no me.engaña..hoy está jugando Garin..no Jarry

— Cristian Espinoza C. (@flutex_) February 18, 2024

No le entra una a Nico Jarry hoy. El excelso nivel de ayer parece que lo dejó en el piso para la final. Diaz Acosta se ve muy superior hoy.

Jarry no puede ganarle a Alcaraz y all día siguiente ir perdiendo con un muerto. Lo que da más rabia es que la mayoría de los puntos del argentino son por errores no forzados de Jarry. Pero bueh, aún le tengo fe.

— Alan White Ossandón (@alanedward_sw) February 18, 2024