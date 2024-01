El próximo Grand Slam de Australia será especial para Chile. Nicolás Jarry, Alejandro Tabilo y Cristian Garin estarán como representantes nacionales desde el cuadro principal, pero también lo hará desde la tribuna Nicolás Massú.

Esto luego que su pupila, Brenda Fruhvirtova, superara con éxito la qualy y se instalara en el ‘main draw’ de la edición femenina del evento.

Qualifying for the main draw twice – and she's only 16 😲

🇨🇿 Brenda Fruhvirtova repeats her efforts from last year with a 6-2 6-4 win over Wei.#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/0IvR9IlRgX

