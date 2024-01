El tenista chileno Alejandro Tabilo, actual 82° del ranking ATP, accedió a la final del ATP 250 de Auckland (Nueva Zelanda) tras vencer en semifinales al francés Arthur Fils, 35° del mundo.

El nacido en Canadá mostró un sólido nivel ante el sexto sembrado del torneo y, con parciales de 6-2 y 7-5, sacó pasajes a su segunda final del circuito.

Por lo anterior, la segunda raqueta de nuestro país enfrentará a última hora de este viernes 12 de enero al japonés Taro Daniel (74°).

El asiático derrotó en un ajustado duelo al estadounidense Ben Shelton (16°), gran candidato al título en Nueva Zelanda, con parciales de de 7-5 y 7-6 (11).

Vale mencionar que el choque entre Tabilo y Daniel en Auckland será el primero entre ellos, ya que no registran duelos en el circuito.

De imponerse, el zurdo nacional conquistará su primer título ATP.

El duelo entre el chileno y el japonés se disputará este viernes 12 de enero (sábado 13 en Nueva Zelanda), a contar de las 22:00 horas de nuestro país.

El encuentro será transmitido por Star+ y TennisTV.

