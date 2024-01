Nicolás Jarry accedió a cuartos de final del torneo de Adelaida en Australia al imponerse en un partido intenso y muy largo de 3 horas y veintiocho minutos al italiano Matteo Arnaldi por 6-7 (5), 7-6 (7) y 6-4.

Jarry, número 18 del ranking ATP, cedió el primer set y el segundo se lo adjudicó tras salvar un punto de partido.

En el tercero, que estuvo unos minutos detenido debido a un fallo técnico en las cámaras del ojo de halcón, estuvo más acertado que Arnaldi.

Ahora, el chileno se enfrentará este jueves 11 de enero a las 12:30 am (en suelo chileno) en cuartos ante el checo Jiri Lehecka, quien le ganó al serbio Dusan Lajovic por 7-5, 4-6 y 6-3.

Una brillante remontada de Nicolás Jarry que está cimentando los caminos para tener un 2024 cargado de brillantes participaciones. Lentamente tomando ritmo y batallando bajo presión para imponerse a difíciles contrincantes como el caso de Matteo Arnaldi.

Comeback complete ✅

Nicolas Jarry survives a match point and a marathon to defeat Matteo Arnaldi and reach the quarter-finals in Adelaide for the first time.@AdelaideTennis | #AdelaideTennis pic.twitter.com/BtWMWycYHC

— ATP Tour (@atptour) January 10, 2024