‘Terremoto’ en el clan Osaka. En las últimas horas una grave acusación de Mari, hermana de la reconocida tenista Naomi, dejó perplejo a gran parte del mundo: denunció a su padre de abusos y amenazó con asesinarlo.

Sí, Mari Osaka anunció abiertamente en un mensaje de Redes Sociales, que está dispuesta a acabar con la vida de su progenitor en ‘venganza’ por años de sufrimiento.

“Quiero que sepas lo disgustada y decepcionada que estoy contigo, como padre y como ser humano en general. Has abusado de mí desde que era joven y sigues abusando de mi madre emocionalmente e invadiendo nuestra intimidad”, empezó diciendo Mari, de 27 años.

“Hago esto público porque eres un cobarde que se ampara en su fortaleza física para golpearme, y en nuestras reticencias a llamar a la policía. Hasta aquí hemos llegado, la próxima vez que te vea llamaré a la policía”, complementó.

En relación a lo mismo, Mari puntualizó que “no me importaría si te mataran teniendo en cuenta lo mucho que me has dañado a mí y a toda la familia, así que si vuelves con intenciones de golpearnos te mataré, a menos que traigas un arma como el cobarde que eres. Sé desde que nací que soy hija del diablo, Dios me ayude cuando vuelva”, afirmó.

El apuntado es Leonard François, quien fue el encargado de iniciar en el tenis a la propia Naomi, su otra hija.

Consignar que Mari Osaka también fue tenista y top-300, sin embargo, decidió retirarse de la actividad profesional con 24 años, pues, aseguró, no podía disfrutar el día a día del circuito.

Naomi, por su parte, es una estrella de la profesión y se prepara para volver este 2024 a la competencia tras 15 meses de ausencia.