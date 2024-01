A primera hora de este martes se dio a conocer un interesante intercambio de palabras entre Nicolás Jarry y Jaime Fillol durante la serie Chile-Grecia por la United Cup, en Australia.

La ‘Torre’ enfrentaba una dura resistencia del joven Stefanos Sakellaridis (416º) y el nacional explotó en el arranque del tercer set: “Le salen todas”, señaló ‘Nico’ en busca de un consejo del coach nacional, quien además es su abuelo.

Fillol, que conoce de sobra al ‘1’ del tenis chileno, lo llamó a la calma desde su silla y finalmente el 19º del ranking mundial pudo sacar adelante el disputadísimo match.

Y más tarde, la ATP reveló un video donde el entrenador del equipo nacional le da una potente arenga a su nieto, empuje que terminó siendo clave para que Jarry ganara por 6-3, 3-6 y 7-5.

“La respuesta está en ti mismo. Tú lo demostraste en este juego. Este juego lo jugaste tú solo y todo el tiempo estás jugando tú solo. Eres tú el que tienes que luchar esa cuestión. Nosotros no podemos hacer más de lo que estamos haciendo acá”, comenzó diciendo Fillol.

“Estuviste bien en lo que hiciste ahí, tú tomaste la iniciativa. A ti te sobra talento, así que confianza. No es fácil esta cuestión, es difícil, pero tienes que confiar en ti”, agregó el finalista de la Copa Davis en 1976.

Jarry solo atinó a escuchar las palabras de su abuelo, en momentos que el marcador le beneficiaba por 5-4 en el set decisivo. Finalmente, el chileno sacó adelante el parcial y el partido.

La ATP adjuntó junto al video lo siguiente: “Poco después, Nico volvió a la cancha y ganó el partido. Las palabras adecuadas de la persona adecuada pueden marcar una gran diferencia”.

Chile celebró por 2-1 ante Grecia y se recuperó así de la derrota en el debut frente a Canadá (1-2). Ahora, Chile debe esperar el resultado del duelo entre helenos y norteamericanos para saber si podrá avanzar de ronda y meterse en el grupo de los ocho mejores del torneo.

Jaime Fillol, Team Chile's captain and @NicoJarry grandfather, gives Nico a pep talk during the changeover.

Not long after this, Nico went back on court and won the match.

The right words from the right person can make a big difference 💙#UnitedCup pic.twitter.com/mm7buCv6qC

