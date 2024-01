Nicolás Jarry (19° de la ATP) sacó adelante este martes un duro partido ante el joven Stefanos Sakellaridis (416º), en tres sets, para poner el 1-1 parcial en la serie entre Chile y Grecia en la United Cup.

La ‘Torre’, que sufrió un cambio de rival a última hora, se impuso al europeo de solo 19 años con parciales de 6-3, 3-6 y 7-5.

La primera raqueta nacional debía medirse originalmente con Stefanos Tsitsipas, actual 6º del ranking mundial. Sin embargo, el entrenador rival decidió darle descanso a su mejor carta.

Y durante el tercer y definitivo set se vivió un momentazo que fue destacado por las redes. Jarry se descontroló en un instante por el sólido rendimiento que mostraba Sakellaridis y en un cambio de lado se acercó a Jaime Fillol, su abuelo y capitán del equipo chileno.

“Le salen todas”, señaló ‘Nico’ en busca de un consejo del coach. Fillol le indicó: “Más concentración. Escúchame Nico, puedes corregir, ya te he dicho lo que tienes que hacer. Lo debes hacer con más intensidad“.

“Es lo que estoy haciendo, tratando de corregir“, le replicó Jarry a su abuelo, que logró calmarlo. El santiaguino de 28 años venció y su triunfo terminó siendo importante para que Chile superara por 2-1 a Grecia en la United Cup.

Can Jarry’s abuelo be my life coach please? pic.twitter.com/hV9rG1UaGF

— Tennis Geek (@Tennisgeeking) January 2, 2024