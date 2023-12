El serbio Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, se sinceró en una entrevista para la cadena estadounidense CBS. Habló sobre diversos temas y destacó la relación que mantiene con el español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer.

‘Nole’, Rafa y ‘Su Majestad’, integrantes del legendario ‘Big Three’, protagonizaron una de las más grandes rivalidades en la historia del tenis, con partidos memorables y rompiendo récords tras récords.

“Tengo un respeto enorme por ellos, es lo que yo puedo decir. Obviamente no nos hemos llevado muy bien durante nuestras carreras fuera de la pista. No somos amigos porque somos rivales y es difícil ser cercanos siendo competidores”, expresó el de Belgrado.

“En ciertas cosas que se comparten sobre tu vida o cómo te sientes pueden ser usados en tu contra. Pero hemos compartido escenario por muchos años y creo que el máximo respeto siempre está ahí, por lo menos por mi parte hacia ellos. Ojalá algún día seamos más cercanos, ser capaces de sentarnos, hablar y reflexionar, sería increíble”, agregó.

Además, el tenista con más Grand Slam (24), más Masters 1000 y más ATP Finals no ocultó sus ganas de ganar siempre.

“Me encanta ganar. No hay duda de ello. Los récords me inspiran y me motivan. Para mí es completamente normal. Ser honesto, ser auténtico y expresar lo que sientes. Solo intento ser sincero conmigo mismo y con los demás y decir cuáles son mis metas y objetivos, así de sencillo”, apuntó.

Esto último podría entenderse como un dardo hacia Nadal, quien en septiembre declaró en entrevista a Movistar+ que “no siento nada cuando veo a Djokovic ganar. Sí me hubiera gustado ser el tenista con más Grand Slams de la historia, de esto se trata el deporte. Pero no es una obsesión. No estoy frustrado por una simple razón. Que yo creo, que dentro de mis posibilidades, he hecho todo lo posible para que las cosas me fueran lo mejor posible”.

Por último, Djokovic afrontó su negativa a vacunarse contra el coronavirus. “La gente intentó tildarme de antivacunas cuando no lo soy. Yo estoy a favor de las vacunas de la misma forma que estoy a favor de la libertad de decidir“, sentenció.