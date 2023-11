El tenista nacional Nicolás Jarry entregó este martes un balance de lo que fue la temporada 2023, donde protagonizó un enorme salto de 133 lugares en la clasificación mundial de la ATP.

La ‘Torre’ arrancó el año en la posición 152 del escalafón y tras su último torneo de la campaña, el Masters 1.000 de París-Bercy, apareció en la plaza 19 del listado, convirtiéndose además en el mejor tenista latinoamericano.

El nieto de Jaime Fillol ganó en el presente calendario los torneos ATP 250 de Santiago y Ginebra (Suiza), además de destacar con una cuarta ronda en el Grand Slam de Roland Garros.

Consultado por esta temporada de ensueño, Jarry indicó en rueda de prensa que “ha sido increíble. Se han dado muchos cambios positivos que ya vengo trabajando desde muchos años atrás, y he disfrutado cada momento”.

Y luego reveló la clave de su exitoso año. “Han sido muy pocos los momentos negativos de este año, y cuando tuve los afronté de muy buena manera. Además, tengo un muy buen equipo detrás mío en el que confío”, apuntó.

“Fuera de la cancha he tenido un crecimiento bastante bueno en lo personal, y la suma de esos aspectos positivos me ha permitido ganar partidos apretados“, complementó el chileno.

Además, el ‘Nico’ señaló que “estoy muy contento con haber empezado jugando bien y haberlo mantenido durante todo el año, haber sido muy regular, algo que desde Australia lo venía diciendo”.

Respecto a su condición de Nº1 de Latinoamerica, Jarry declaró que “es lindo para decirlo, pero no tiene un valor extra para mí. Sí, cuando uno va ganando partidos, se hace más reconocido en distintos países. Lo que debo hacer yo es usar todo esto para que sea positivo en los partidos”.

Jarry y su ausencia de Santiago 2023

La primera raqueta nacional también se dio el tiempo para comentar su sensible ausencia en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. “Cuando terminé la temporada y llegué a Chile, me dio tristeza no ser parte de no ser parte de un evento tan grande y que resultó tan bien”, dijo.

“Hubo récord de asistencia, según tengo entendido. No haber sido parte de eso no es algo lindo, pero no tenía la posibilidad. Son los sacrificios que uno debe hacer”, añadió.

Para cerrar el tema del evento multideportivo, el ‘Príncipe’ expresó que “tenemos un amor por el deporte muy poco explotado en este país. Ojalá sea un punto de partida. La gente debe darse cuenta de lo importante que es la actividad física”.