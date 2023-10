Uno de los jugadores más polémicos en la actualidad del tenis mundial es sin dudas el francés Benoit Paire, actual N°123 del mundo que brindó un horrendo y desastroso espectáculo en el Challenger de Málaga, en donde se enfrentó ante Pedro Martínez (N°126).

En lo deportivo, el ‘problemático’ jugador europeo lanzó todas las pelotas que tuvo fuera de la cancha, cayendo en el primer set por 6 a 0 en solo 17 minutos, dando una de las peores presentaciones que ha tenido en toda su historia como tenista profesional.

En el segundo set, mejoró un poco más, pero decidió retirarse del compromiso tras ir cayendo 4 a 2 ante Martínez.

Si reprochable actitud fue un total desconcierto para su rival y para todos los asistentes al encuentro, quienes no daban cuenta de el bajo compromiso que Paire tiene actualmente con el tenis.

Sus excusas hace algunos meses

Cabe recordar que hace tan solo unos meses reveló los problemas por los que está atravesando en su mente.

En declaraciones a la prensa en junio tras caer en primera ronda de Wimbledon, Benoit comentó que “estoy yendo a un psicólogo y un hipnotizador. Voy porque no me siento feliz con mi vida en este momento. Es difícil manejar esto cuando estás en la pista y por eso decidí acudir a expertos. Nunca había sentido que lo necesitaba pero no podía hacerlo yo solo”.

Puede ser investigado por amaños de partidos

Eso sí, su horrenda presentación puede arrastrar consecuencias, ya que la Agencia Internacional de Integridad del Tenis, suele tomar cartas en el asunto cuando se presentan participaciones como las de Paire, en donde se investiga su si actuación puede estar vinculada a casos de corrupción.

La reacción de los fanáticos del tenis contra Benoit Paire

Así también, los hinchas y fanáticos del tenis en todo el mundo reaccionaron a lo realizado por Benoit Paire en suelo español.

Algunos replicaron un video de sus jugadas y comentaron que “Benoît Paire es un impresentable, ya se arrastraba antes por las pistas y ahora hace esto…”, “Hay niños que ven estos partidos y admiran a un atleta pobre como Benoit Paire lamentablemente… Que vergüenza”.

“Jugadores de tenis arreglando partidos impactantes“, “Paire debería ser baneado del tenis y multado“, argumentaron otros.

Revisa el video de las jugadas de Benoit Paire y los comentarios en redes sociales

