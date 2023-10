El tenista chileno Cristian Garin (99° del ranking ATP) hará finalmente su debut en el cuadro principal del Masters 1.000 de Shanghai, en China, certamen que se juega sobre superficie dura.

La segunda raqueta nacional se verá las caras en la primera ronda del ‘main draw’ con el estadounidense Aleksandar Kovacevic (117°).

‘Gago’, de 27 años, y el oriundo de Nueva York, de 25, protagonizarán un duelo inédito en el profesionalismo.

El vencedor de este match tendrá un desafío de marca mayor en la ronda de 64: el ruso Daniil Medvedev (3°), reciente finalista del US Open.

El partido entre el ariqueño y el norteamericano está programado en el último turno del Grandstand Court 2, y su horario estimado es no antes de las 05:30 horas de la madrugada de este miércoles.

El duelo será transmitido a través de la plataforma de streaming Star+.

