Un tenso momento se registró en la presente edición de la Laver Cup, torneo que agrupa a varios de los mejores tenistas de la actualidad y los divide en equipos Europa y Resto del Mundo.

La cita, que es parte del calendario oficial ATP pero no otorga puntos, siempre ha sido catalogada como un evento más de exhibición y diversión más que competitiva.

Sin embargo, las nuevas generaciones parecen no tenerlo muy en claro. Esto porque el canadiense Félix Auger-Aliassime se indignó durante su pleito con el francés Gael Monfils y los dos terminaron discutiendo en las bancas.

Según los reportes internacionales, el norteamericano se enojó porque el galo demoró en más de una ocasión más de 30 segundos en realizar su servicio. En parte, por interacciones y gestos con los fanáticos.

“¿Estamos jugando con reglas ATP o es una exhibición?”, preguntó Felix al juez, y eso no le gustó nada a Monfils que se paró de su lugar y cruzó hasta la banca rival, encarando a su oponente.

Junto con detallarle que estaba divirtiendo al público, Monfils aseguró que desde la organización “me llamaron y me dijeron ‘Puedes ser libre…’ Para mí, estoy aquí para divertirme”.

“¿Qué te dijeron las personas que lo trajeron aquí?”, respondió con incredulidad Auger-Aliassime.

