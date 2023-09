Tras vencer al ruso Damiil Medvedev, Djokovic celebró su título del US Open homenajeando a Kobe Bryant y cantando un clásico que popularizó Frank Sinatra

Novak Djokovic alcanzó el domingo su 24º título de ‘Grand Slam’, tras ganar el US Open 2023, y dejó un par de ‘perlitas’ a la hora de celebrar su histórica consagración en Flushing Meadows.

Tras abrazarse con su familia y su equipo técnico, ‘Nole’ recordó al basquetbolista Kobe Bryant, símbolo de Los Angeles Lakers que falleció en 2020 en un trágico accidente en helicóptero.

El serbio sorprendió al lucir una camiseta con la fotografía de su amigo y la palabra Mamba Forever, que era el apodo con el que era conocido el escolta.

“Pensé en hacer esto si ganaba el torneo, pero no se lo dije a nadie. Era una persona cercana, siempre hablaba acerca de la mentalidad ganadora. Siempre que lo necesite tuve su apoyo. 24 fue el número que utilizó cuando se convirtió en leyenda y creo que fue un lindo reconocimiento tenerlo hoy presente”, indico en la ceremonia de premiación.

Novak 🤝 Mamba mentality pic.twitter.com/6sO80fNASV — US Open Tennis (@usopen) September 11, 2023

Posteriormente, Djokovic dejó otro momento que se hizo viral en plena pista del Arthur Ashe Stadium. El de Belgrado se animó a cantar, esta vez un clásico que popularizó Frank Sinatra.

En diálogo con un periodista de ESPN, Novak se acercó a la cámara y le consultó al reportero: “¿Qué cantamos hoy?”. Recibió la letra en una hoja, específicamente de la canción ‘My Way‘.

Con el trofeo en mano, la raqueta de 36 años se largó a cantar y luego exteriorizó su emoción por hacer historia con su cuarta consagración en la ‘Gran Manzana’.

“Nunca me imaginé de niño ganar 24 Grand Slams. Todavía no lo puedo creer. Es increíble. Creo que no comprendo lo que está sucediendo ahora mismo”, expresó.