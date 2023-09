Nicolás Jarry va por un nuevo y gran desafío en el US Open 2023, cuarto y último Grand Slam de la temporada. Por la tercera ronda se verá las caras con el 13º del ranking ATP, el australiano Alex De Miñaur.

La primera raqueta nacional y 25º del mundo viene de hacer historia el pasado jueves con el triunfo en cuatro sets sobre la promesa local Alex Michelsen, de 19 años. Es primera vez que avanzó a la tercera fase en Flushing Meadows, Nueva York.

Además, ‘La Torre’ se convirtió en el primer chileno, desde 2009, en decir presente en esta ronda, específicamente desde Fernando González.

Jarry vive una temporada de ensueño, ganó este 2023 los ATP 250 de Santiago y Ginebra -ambos sobre arcilla-, y espera seguir sorprendiendo ante un top-20, decimotercer sembrado en la ‘Gran Manzana’ y reciente subcampeón del Masters 1.000 de Toronto (Canadá).

El nieto de Jaime Fillol jugará este sábado en el último turno de la cancha 17, no antes de las 17:00 horas de Chile y Nueva York.

Será la tercera vez que se vean red por medio el chileno con el oceánico. En los anteriores cruces, el 2017 en la qualy del Challenger de Ikley (Gran Bretaña, césped) y el 2019 en el ATP de Acapulco (México, pista dura), el oriundo de Sydney salió victorioso.

