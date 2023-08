El tenista chileno Nicolás Jarry (25°) desafiará en segunda fase del US Open 2023 al joven local Alex Michelsen (127°), buscando seguir avanzando en el último Grand Slam del año.

Va por más. El tenista chileno Nicolás Jarry, 25° del ranking ATP, intentará avanzar a la tercera ronda del US Open 2023 cuando enfrente al local Alex Michelsen (127°).

El duelo de ‘La Torre’ de Santiago ante la promesa norteamericana será en el tercer turno del court 5, este jueves 31 de agosto, a eso de las 14:30 horas de nuestro país.

‘Nico’ ya enfrentó a un rival de 19 años en su debut en el último Grand Slam del año, ya que superó en cuatro sets al francés Luca Van Assche (64°) por 6-3, 3-6, 6-2 y 7-6 (3).

Fue un duro encuentro para el único chileno en el torneo, quien supo responder bien a la presión pese a los buenos golpes y complicaciones que le provocó el galo.

“Las primeras rondas siempre son duras, uno no viene con mucho ritmo y va y viene. Por momentos me fui, sobre todo en el segundo set y a ratos en el cuarto, pero estos duelos me hacen más fuerte”, sostuvo Nicolás Jarry tras su victoria.

Al frente del chileno, en segunda fase, estará una joven carta local que sorprendió en su debut, ya que Michelsen superó en solo tres parciales (6-4, 6-3 y 6-4) al español Albert Ramos-Viñolas (88°).

Vale señalar que, el que resulte ganador, chocará en tercera ronda del US Open 2023 al vencedor del partido entre el australiano Alex de Miñaur (13°) y el chino Wu Yibing (86°).

Nicolás Jarry vs Alex Michelsen: día, hora y dónde ver en vivo

El partido por segunda ronda del US Open se juega este jueves 31 de agosto, a contar de las 14:30 horas (aproximadamente). Será transmitido por ESPN y Star+.