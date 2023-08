El partido entre el estadounidense Frances Tiafoe (10°) y el local Milos Raonic (545°), válido por la primera ronda del Masters 1.000 de Canadá, contó con un extraño punto que desconcertó a los propios jugadores.

Fue en el final del primer set, que se resolvió 14-12 a favor del ‘Top 10’, cuando un cambio en la decisión de juez de silla provocó la molestia del canadiense.

Con set point a favor, Tiafoe debió extremar recursos luego de que un golpe de Raonic diera en la malla y quedara corto.

El estadounidense logró responder con un tiro ganador cruzado pero, antes de que la pelota botara por segunda vez, tocó la red y el umpire Fergus Murphy le dio el punto al tenista local.

Sin embargo, solo segundos después, el juez rectificó y le dio la jugada y el set a Frances Tiafoe. Raonic no podía creerlo y exigió explicaciones.

El umpire aclaró que, si bien el 10° del mundo tocó la malla, lo hizo por el lado que excede la cancha en partidos de singles. Es decir, la parte correspondía a los duelos de dobles y, en individuales, es como si no existiera.

“Esto es complicado… Esta sección de la red no cuenta como un toque”, se les escuchó decir a Murphy.

Milos Raonic incluso exigió la presencia de un supervisor, quien ratificó los sancionado por el umpire y concedió el set al estadounidense. El público reaccionó con abucheos y el canadiense rompió una raqueta.

“No tengo fe en que fueran completamente honestos, lo manejaron mal, independientemente de cuál sea la norma. Está clara la regla, pero se cambió el discurso demasiadas veces”, aseguró el hoy 545° del escalafón.

Afortunadamente para el local, logró reponerse del polémico momento y remontó por 7-6 (4) y 6-3 para avanzar a segunda ronda, donde desafiará al japonés Taro Daniel (115°).

THE DRAMA!!! 😱

Have you EVER seen anything like this?#NBO23 pic.twitter.com/dQhM1VXqJS

— Tennis TV (@TennisTV) August 8, 2023