El tenista nacional Nicolás Jarry, 28° del ranking ATP, ya tiene rival para su próximo desafío en la gira por Norteamérica: el Masters 1.000 de Toronto.

Luego de llegar a cuartos de final del ATP 250 de Los Cabos (México), donde fue eliminado por el primer sembrado, el griego Stefanos Tsitsipas (5°), la raqueta número uno de Chile ahora apunta a sumar buenos resultados en Canadá.

Para eso, deberá superar en primera ronda al francés Ugo Humbert, 36° del escalafón. El galo y ‘Nico’, vale mencionar, no registran enfrenamientos previos.

El europeo debía disputar hoy los cuartos de final del ATP 250 de Washington, pero se retiró y no enfrentó al búlgaro Grigor Dimitrov (20°).

Si Nicolás Jarry vence a Umbert en Montreal, en la siguiente ronda deberá medirse al estadounidense Taylor Fritz (9°), quien como octavo sembrado hará su debut en segunda ronda.

