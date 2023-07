No supo perder y se ganó el repudio de muchos. El tenista francés Hugo Gastón protagonizó uno de los momentos más indignos de su deporte que se recuerde en los últimos años.

Todo en el marco de su duelo ante el argentino Marco Trungelliti, por el Challenger de Verona.

Gaston, de 22 años y 92 del Mundo, no aguantó ser derrotado por el 220 del listado planetario y decidió retirarse, cuando el enfrentamiento estaba en favor del trasandino por 3-6, 6-2 y 5-2, con tres puntos de partido (0-40 y servicio del europeo).

Es importante destacar que Hugo Gaston no sufrió lesiones, ni presentó molestias físicas a lo largo del cotejo, consigna Diario Marca.

Con esta acción desleal, el galo impidió que Trungelliti pudiera cerrar el partido por sí mismo.

Hay que recordar que Gaston ya había sido castigado por un gesto sucio en el ATP de Madrid, cuando en un punto complicado sacó una bola de su pantalón en pleno desarrollo y la soltó en la arcilla, esperando que el árbitro detenga el juego.

El hecho de Hugo Gaston ha sido reprobado por fanáticos de esta disciplina en Redes Sociales… y también por protagonistas.

Una de las respuestas más fuertes al francés llegó de parte de la tenista australiana, Ellen Perez, que no tuvo piedad y denunció que el asunto puede estar ligado a las apuestas deportivas.

“Si puede caminar hacia la red, entonces puede caminar en la cancha y lanzar ese último servicio. Esto no debería permitirse”, manifestó la número 9, en dobles, del ranking WTA.

La representante olímpica de Australia agregó que esta acción dice ‘a gritos’ que puede estar ligado “a cuestiones relacionadas con las apuestas”.

“Algunas empresas devuelven el dinero si los partidos terminan en retiro. Es la única respuesta lógica porque esto es simplemente ridículo”, cerró.

If you can walk to the net then you can walk to the ad court and throw in that last serve. This shouldn’t be allowed. It screams betting related issues. Some companies give money back if matches end in retirement. It’s the only logical answer because this is just ridiculous.. 🤮 https://t.co/BvVIcoCXOQ

— Ellen Perez (@EllenPerez95) July 26, 2023