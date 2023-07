El argentino Pedro Cachín logró el primer título de su carrera en el circuito ATP, tras ganar en la final del torneo de Gstaad al español Albert Ramos, que tras hacerse con el primer set se hundió por la mejoría de su rival y una lesión en su pie izquierdo.

El argentino, que el lunes aparecerá en el puesto 48 del ranking ATP, su mejor clasificación, se impuso por 3-6, 6-0 y 7-5, en más de dos horas.

El tenista sudamericano, que nunca había disputado una final del circuito profesional hasta el torneo helvético, cayó en el primer parcial ante su rival ‘hispano’, pero afortunadamente se repuso y dejó en 0 a Ramos en el segundo set.

Ya el tercero se tornó un poco más trabado, con buenas respuestas de ambos lados, pero la motivación de conseguir su primer certamen en el circuito ATP, impulsó a Cachín a la victoria por un 7-5.

Si bien, todo era excelente hasta ahí para el trasandino, en la celebración vivió un fantástico momento antes de recibir el premio, luego que el tenista fuese a abrazar a su familia en donde se encontraba su mascota, un perro llamado Tango que enterneció a todos en la final de Gstaad en suelo suizo.

Wholesome content 🥺 @pecachin1 's gets some love ❤️ #SwissOpen pic.twitter.com/BuySfgmNAl

FIRST TITLE FEELS 🥺@pecachin1 defeats Ramos-Vinolas 3-6 6-0 7-5 to claim the Gstaad crown 🏆#SwissOpen pic.twitter.com/MsyGA9lNWC

