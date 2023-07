El estadounidense Christopher Eubanks (N°43) desató la sorpresa en Wimbledon y tumbó al gigante griego Stefanos Tsitsipas (N°5), por 3-6, 7-6 (4), 3-6, 6-4 y 6-4, con medio centenar de golpes ganadores.

Eubanks, jugador salido del tenis universitario y que no se metió dentro de los 100 mejores del mundo hasta los 26 años, ganó hace dos semanas el primer título de su carrera deportiva en Mallorca y ahora ha dado la sorpresa al meterse en cuartos de final de Wimbledon.

Es el tercer estadounidense en meterse entre los ocho mejores del torneo en los últimos cinco años, junto a John Isner en 2018 y Taylor Fritz en 2022.

Eubanks clavó 53 golpes ganadores para inclinar a un Tsitsipas fundido por el esfuerzo de los últimos días y es que, además de jugar cinco días de forma consecutiva, también jugó dos rondas del torneo de dobles junto a su hermano, Petros.

Tsitsipas seguirá sin saber lo que es jugar unos cuartos de Wimbledon, mientras que Eubanks suma ocho victorias consecutivas en el circuito y está al borde de meterse entre los 30 mejores del ranking.

El estadounidense, con los puntos de Wimbledon, aparecerá como mínimo el 31 en la ATP el próximo lunes. Además, se embolsará cerca de 400.000 euros (350 millones de pesos) con este triunfo.

Su próximo rival será el ruso Daniil Medvedev (N°3), que se aprovechó de la retirada del checo Jiri Lehecka (N°37). El moscovita se llevó el único enfrentamiento entre ambos en los cuartos de final del Masters 1.000 de Miami este año.

Eubanks the entertainer 🇺🇸@chris_eubanks96 takes down No.5 seed Stefanos Tsitsipas in five sets to reach the QF on #Wimbledon debut pic.twitter.com/1U9cHr67v1

— Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2023