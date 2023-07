Alejandro Tabilo (N°145) se encuentra celebrando en Alemania. El tenista chileno acaba de conquistar su tercer título en su carrera, luego de ganar tras el retiro de su rival, el italiano Giulio Zeppieri (N°125), quien tuvo que abandonar el crucial duelo tras una fuerte caída en la arcilla de teutona.

El primer set fue complicado para el nacional, luego de caer por un categórico 6-2 ante el europeo, quien hizo gala de sus golpes y respuestas para someter a ‘Jano’ en la manga inicial.

Sin embargo, en el arranque del segundo set, Zeppieri tuvo un duro traspiés y tras una aparatosa caída, no logró volver a meterse en partido y tras ganar el primer game, se vio obligado a retirarse de la lucha por el título en Alemania.

De esta forma, Tabilo levanta una nueva corona y se une al trofeo obtenido en el Challenger de Francavilla, en Francia, hace tan solo unos meses.

Una grata participación para el chileno en la arcilla germana, que acabó con el título en sus manos.

Ahora, deberá dar vuelta la página y prepararse para lo que será su participación en el Challenger de San Benedetto en Italia, en donde se enfrentará al argentino Genaro Olivieri (179°).

Karlsruhe Ch F: (tw // nasty fall) ZEPPIERI NOT THE FALL 😭😭 this caused an impromptu MTO to start the 2nd set, but glad Tabilo came around & checked on Zeppieri.

He can continue for the moment but pls don't force yourself ngl-

🎥 @ATPChallengerpic.twitter.com/soaB9lvWwy

