El tenista chileno Cristian Garin (79º del ranking ATP) se estrenó con éxito este miércoles en el Masters 1.000 de Roma, Italia, certamen que se juega sobre arcilla y que reparte 7 millones 700 mil euros en premios.

La segunda raqueta nacional enfrentó una durísima resistencia en el debut de parte del argentino Pedro Cachín (68°), pero estuvo más certero y enfocado en los ‘big points’, clave para quedarse con la victoria.

En la cancha 12 del Foro Itálico, ‘Gago’ se impuso al oriundo de Bell Ville (Córdoba) con parciales de 6-4, 3-6 y 7-6 (5), en dos horas y 51 minutos de juego.

El nacional pudo haber cerrado antes el partido, ya que desperdició dos match points estando 5-3 arriba en el tercer y decisivo set. Pese a complicarse en demasía, Garin logró sacar adelante el encuentro al presentar mayor claridad en un disputado tiebreak.

Cristian se quedó con la primera manga gracias a un quiebre, en el séptimo game para quedar en ventaja de 4-3, mientras que el trasandino reaccionó en el siguiente capítulo y con un break en el cuarto juego, para colocarse 3-1, emparejó las acciones en el polvo de ladrillo romano.

Apuntar que Cachín venía de sorprender la semana pasada al alcanzar los octavos de final en Madrid. Garin solo llegó a la ronda de los 32 mejores en la capital española.

Por el paso a la tercera ronda en Roma, el ariqueño de 26 años se medirá este viernes con el estadounidense Tommy Paul (17°), quien quedó libre en la fase de 128 por su condición de decimosexto sembrado.

Recordar que ‘Gago’ defiende esta semana 180 puntos por los cuartos de final alcanzados el año pasado en la capital de Italia.

Surviving a 𝐌𝐀𝐑𝐀𝐓𝐇𝐎𝐍 🥵

🇨🇱 Cristian Garin edges past 🇦🇷 Pedro Cachin 6-4 3-6 7-6(5) after 2h51m of battle and will face Tommy Paul in the next round#IBI23 | @atptour pic.twitter.com/Ri3pq5zUdJ

— Internazionali BNL d'Italia (@InteBNLdItalia) May 10, 2023