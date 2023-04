El tenista ruso Ivan Gakhov, 198º del ranking ATP, le presentó más de un problema al serbio Novak Djokovic (1º) en su duelo de segunda ronda del Masters 1.000 de Montecarlo.

A punta de fuertes tiros, el jugador procedente de la qualy impresionó a ‘Nole’ y forzó el tie break en el primer set, aunque en el segundo asalto poco pudo hacer y terminó cayendo 6-7 (5) y 2-6.

De acuerdo a Marca, eso poco le importó al ruso, que solo en abril pasará de ocupar el puesto 240º del escalafón al 160º luego de su paso por Mónaco.

Gakhov venció en las clasificatorias a Adrian Mannarino y a Luca Van Assche, además del estadounidense Mackenzie McDonald en primera ronda, lo que significó su primera victoria en el circuito ATP.

Motivos para celebrar tenía de sobra Ivan Gakhov quien, según lo mostrado por su pareja en redes sociales, no lo pensó dos veces y festejó su derrota ante Djokovic con un festín de pizza, champagne y una bañera de espuma.

“Así es como los héroes celebran la vida”, se lee en la publicación, donde se ve al tenista ruso con cero preocupaciones tras su paso por Montecarlo.

‘Nole’, por su parte, se alista para medirse al italiano Lorenzo Musetti (21º) en los octavos de final del Masters 1.000 del principado.

