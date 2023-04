Nicolás Massú le dejó un sentido mensaje en redes sociales a su ahora ex dirigido Dominic Thiem, tras cuatro años de relación profesional.

Nicolás Massú, ex número 9 del tenis mundial y doble campeón olímpico, rompió el silencio este sábado luego de terminar su relación laboral de cuatro años con el tenista austriaco Dominic Thiem.

Luego de un irregular arranque de temporada y de no ganar nada importante desde el US Open 2020, la raqueta europea de 29 años decidió no seguir con Massú como su coach en el circuito profesional.

“Desafortunadamente todo tiene un final y este final llegó ahora. Hemos decidido juntos que iremos por caminos diferentes a partir de la próxima semana… Gracias desde el fondo de mi corazón por este increíble y hermoso tiempo Nico”, escribió el oriundo de Wiener Neustadt, actual 111º de la ATP.

Ante esto, Massú aprovechó las redes para agradecer a Thiem por el trabajo juntos, que le permitió al austriaco llegar al número 3 del mundo en marzo del año 2020.

En una Historia de Instagram, el capitán del equipo chileno de Copa Davis publicó una foto junto a su ahora ex pupilo en pleno court y un sentido mensaje.

“Increíbles 4 años juntos, vivimos momentos únicos donde logramos grandes éxitos. Te deseo lo mejor siempre Dominic, a ti y a toda tu familia”, escribió el ‘Vampiro’.

Con Massú como su entrenador, Thiem se convirtió en campeón de Grand Slam y amenazó de forma consistente a los grandes nombres del circuito ATP.