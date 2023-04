El tenista chileno Nicolás Jarry (59º de la ATP) conoció el horario para su estreno en el Masters 1.000 de Montecarlo, certamen que se juega sobre superficie de polvo de ladrillo y que entrega casi 6 millones de euros en premios.

La primera raqueta nacional dirá presente por primera vez en este certamen en el Principado y debutará en un cruce inédito ante el croata Borna Coric (20º), decimoquinto cabeza de serie en el cuadro.

El chileno viene de caer en la primera ronda del ATP de Marrakech, Marruecos, en su regreso al tenis tras el título en el ATP 250 de Santiago, en marzo.

Jarry se medirá a Coric en la mañana de este domingo 9 de abril, en el tercer turno de la cancha Rainiero III luego de un partido de singles y un duelo de dobles.

De esta manera, la ‘Torre de Santiago’ jugará aproximadamente a las 07:30 horas de Chile.

Este match por el paso a la ronda de 32 será transmitido por la plataforma de streaming Star+. El torneo también será transmitido por ESPN 3.

De superar al croata, Nicolás Jarry se verá las caras en la segunda ronda con el ganador del duelo entre dos jugadores salidos de las clasificaciones.

