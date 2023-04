El tenista chileno Cristian Garin, 74º del mundo, sucumbió este sábado en los cuartos de final del ATP 250 de Houston al caer ante el argentino Tomás Etcheverry (73°).

Luego de superar en primer turno al belga Zizou Bergs (167°), ‘Gago’ debió saltar otra vez a la arcilla texana debido a la suspensión por mal clima que afectó al torneo estadounidense.

Lo hizo fuera de sí, cometiendo varios errores y cediéndole fácilmente el primer parcial al trasandino, quien se llevó la primera manga por un contundente 6-1 gracias a dos quiebres.

Etcheverry volvió a romper el saque de Garin en el séptimo juego del segundo set, llegando a estar 5-3 arriba, pero el ‘Tanque’ no bajó los brazos, recuperó el quiebre y forzó el tie break.

Ahí, el chileno se mostró mucho más sólido que su rival para llevárselo 7-2 y forzar el tercer y definitivo asalto.

Ambos tenistas se mostraron firmes en su servicio en el tercer set, pero en el octavo game falló ‘Gago’ y el argentino no lo desaprovechó.

Pese a que Cristian Garin salvó dos puntos de partido, Etcheverry ganó 6-3 el último parcial y se metió en semifinales de Houston.

Por un cupo en la final, el trasandino jugará ante el alemán Yannick Hanfmann (134°).

