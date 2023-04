Las inclemencias del tiempo se hacen presente en Estados Unidos y es que un clima de mal tiempo azota por estos días a Norteamérica, obligando a diversos torneos a suspender sus jornadas por las intensas lluvias, vientos y tormentas eléctricas que azotan al gigante país.

En el día de ayer, se reprogramó el duelo de Cristian Garin (N°74) en el ATP de Houston ante el belga Zizou Bergs (N°167) y este viernes, la situación se replicó, ya que las canchas de arcillas están inhabilitadas para recibir acción por el certamen en Texas.

Así lo dio a conocer la organización del torneo, quienes revelaron que “debido al lluvioso clima continuo, los partidos del viernes se cancelaron y se reanudarán este sábado.

Así también, el director del evento deportivo, Bronwyn Greer, sentenció que “hemos tenido una cantidad importante de lluvia en los últimos dos días que han saturado nuestras canchas y estas temperaturas inusualmente frías están ralentizando el proceso de secado”.

“Queremos asegurarnos de que nuestras canchas estén en las mejores condiciones posibles para completar nuestro torneo este fin de semana, y con eso en mente hemos decidido renunciar a jugar hoy, con la excepción de ese partido de primera ronda que está en el tercer set“, indicó.

Según informaciones preliminares desde suelo estadounidense, estás suspensiones son históricas y de hecho podrían acabar con la suspensión del ATP, ya que nunca antes el mal tiempo había obligado a postergar tantos duelos y torneos a lo largo del sur de Estados Unidos.

El enfrentamiento entre el chileno y el europeo fue modificado para este sábado, pero todo está sujeto a confirmación, debido a que se espera que el frente de mal tiempo se extienda por unos días más.

De hecho, recién hoy en el primer turno finalizó un compromiso válido por la primera ronda del torneo, mientras que Garin ya está compitiendo en los octavos de final.

Due to continued weather, Friday matches have been canceled and will resume on Saturday. The first round match between Purcell vs Altmaier is planned to resume Friday on Court 7 not before 3:00 p.m.

