En la primera ronda del Open de Miami, los tenistas sacan a relucir todo su poderío para comenzar de la mejor manera el segundo Masters 1000 de la temporada en suelo norteamericano y en uno de los duelos iniciales del certamen, se enfrentaron el kazajo Aleksandr Búblik (N°48), ante el local Jeffrey John Wolf (N°50).

En el comienzo del compromiso entre ambos, el euroasiático intentó imponerse a su contrincante con la manera que lo caracteriza, distrayendo a su oponente y obligando al error del rival, pero lamentablemente para él, Wolf fue más inteligente y lo superó en el primer parcial por 5-7.

Ya en el segundo set, Búblik intentó recuperar el ritmo del partido, pero los tempranos quiebres que consiguió el americano, hicieron que tempranamente se pusiera 3-5 por delante en momentos donde el kazajo ya había perdido la brújula del partido.

Es por eso que ya en el último game, el N°48 del ránkig ATP intentó sorprender al local y tras una buena respuesta elevada del estadounidense, Búblik soltó un punto que se llevó todos los flashes, al golpear la pelota en plena malla con el mango de su raqueta, logrando concretar la jugada y robándose los aplausos de quienes estaban presenciando el partido.

Lamentablemente para él, fue lo mejor que pudo hacer en la segunda manga en la que cayó por 3-6 y quedó eliminado tempranamente del importante certamen en cancha rápida.

Bublik did it again. pic.twitter.com/AR6WMXBBUe

— lokked (@luv_lokked) March 22, 2023