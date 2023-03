El tenista español Carlos Alcaraz se adjudicó este domingo el torneo de Indian Wells, primer Masters 1.000 de la temporada, al arrollar (6-3, 6-2) en la final al ruso Daniil Medvedev, octavo título de su palmarés que le devuelve al número uno del mundo.

Alcaraz alzó su tercer torneo de esta categoría, tras Miami y Madrid el año pasado, en un tres de tres en final, su segundo título en 2023 tras el de Buenos Aires. El murciano, que inició el curso en la cita argentina tras dos lesiones seguidas, jugó también la final de Río de Janeiro, que no pudo competir por otra lesión, y en su tercer torneo de la temporada repitió final y trofeo.

🧠🧠 + ❤️❤️ + 🥚🥚 = CAMPEÓN! 🏆@carlosalcaraz defeats Medvedev 6-3 6-2 to claim the title in #TennisParadise! pic.twitter.com/SK4I5NANPB

— Tennis TV (@TennisTV) March 20, 2023