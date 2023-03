Un potente imagen que se dio en el torneo femenino de tenis disputado en Austin, Texas en Estados Unidos, luego de que la ucraniana Marta Kostyuk venciera a la rusa Varvara Gracheva y le negará el saludo final y la respectiva foto del certamen.

Esto se debe al conflicto que lleva más de un año instalado entre ambas naciones, tras la invasión de las fuerzas de Vladímir Putin al país que administra Volodímir Zelenski.

En sus palabras tras obtener el titulo en suelo norteamericano, la ucraniana señaló: “La gente que simplemente dice que no quiere la guerra, nos hace parecer (a los ucranianos) que queremos la guerra. Obviamente, nosotros tampoco queremos la guerra”.

“Quien hable claramente, creo que tiene todo el derecho de estar en el circuito, pero quien no lo haga… no creo que sea humano. No me hablo con los tenistas rusos y bielorrusos, apenas les digo ‘hola"”, sentenció.

En lo deportivo, la ucraniana se impuso a su oponente en dos set por 3-6 y 5-7, consiguiendo su primer titulo en su carrera como profesional de la WTA.

Sin embargo, esta es una imagen que se ha repetido en los encuentros donde Kostyuk ha enfrentado a competidoras rusas o bielorrusas, ya que en el torneo US Open del 2022, no se despidió de Victoria Azarenka, oriunda de Minsk en Bielorrusia.

MARTA'S MOMENT ♥️@marta_kostyuk has won her maiden Hologic WTA Tour title in Austin 🏆#ATXOpen pic.twitter.com/jxK6bQAEOx — wta (@WTA) March 5, 2023