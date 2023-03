En la jornada de día domingo, Nicolás Jarry (Nº52) se consagró como el nuevo campeón del Chile Open 2023, luego de remontar un partidazo ante el tenista argentino Tomás Etcheverry (76º).

En un duelo a 3 set, la ‘Torre de Santiago’ impuso su juego y contundencia, acompañado de la localía que se sintió de principio a fin en la gran final del certamen nacional.

Sin embargo, quien se robó las miradas fue el hijo del espigado tenista chileno tras brindar una entrevista luego de su victoria con su primogénito en los brazos.

Mientras se le consultaba a santiaguino por su nuevo titulo, su hijo intentó por todos los medios posibles arrebatar el micrófono de su padre, lo que generó una tierna escena que ha dado vuelta al mundo por el meloso registro.

En lo que se pudo entender y en sus breves palabras, Jarry sentenció: “No lo puedo creer, ha sido una semana increíble, dos semanas la verdad y no puedo estar más contento”.

Ahora el chileno deberá descansar tras días muy agitados luego de su participación en Copa Davis, el Open de Río de Janeiro y el Abierto de Chile, en donde se consagró como el gran ganador en una serie de duelos muy apretados y reñidos, de mucho desgaste físico para Nicolás Jarry.

Stealing the show 👶@NicoJarry's son liking the look of the mic 🤣#ChileOpen pic.twitter.com/sTMnf9HiRZ

