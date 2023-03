Novak Djokovic, número uno del tenis mundial, no jugará los Masters 1000 de Indian Wells y Miami, luego de haber sido rechazado su permiso de exención para ingresar a Estados Unidos sin estar vacunado contra el coronavirus.

En ese sentido, el actual senador del Partido Republicano en Florida, Rick Scott, anunció que se le negó al serbio de 35 años su pedido de exención para jugar en Indian Wells del 8 al 19 de marzo, y luego en Miami, del 22 de marzo al 2 de abril, según consignó el periódico deportivo español Marca.

No obstante, Scott dejó abierta una puerta ya que solicitó mediante una carta la mediación directa del presidente del país de Norteamérica, Joe Biden, para permitir el acceso a Nole, único tenista del “top100′ que no se vacunó contra el coronavirus.

El serbio no compite en los Masters 1000 de Indian Wells y Miami desde 2019, ya que en 2020 no se jugaron por la pandemia y en 2021 y 2022 no se lo permitieron por su negativa a vacunarse.

“¿Qué puedo hacer? Nada. Saben mi posición, así que es lo que es”, dijo el serbio en enero. Y agregó: “Cuando sea oficial hablaremos de esto. Espero poder jugar, pero si no puedo ir, no puedo ir”.

Al respecto, US Tennis pidió reconsiderar el permiso y autorizar la presencia del serbio. “La USTA y el US Open tienen la esperanza de que Novak tenga éxito en su petición de ingresar al país y que los fanáticos puedan verlo nuevamente en acción en Indian Wells y Miami”, escribieron en twitter.

Novak Djokovic is one the greatest champions our sport has ever seen. The USTA and US Open are hopeful that Novak is successful in his petition to enter the country, and that the fans will be able to see him back in action at Indian Wells and Miami.

— US Open Tennis (@usopen) March 3, 2023