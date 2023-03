Un ‘fail’ al aire del periodista Juan Cristóbal Guarello desató la furia de los hinchas de Cristian Garin en Redes Sociales el pasado martes por la noche.

Resulta que en el cierre de su intervención en la edición nocturna del noticiero del Canal 13, el comunicador aseguró que la raqueta nacional acababa de perder su partido ante Dominic Thiem en el Chile Open. “Era esperable”, agregó el presentador Ramón Ulloa.

El tema es que ‘Gago’ superó el austriaco, dirigido de Nicolás Massú, en sets consecutivos por 6-2 y 7-6, en el que fue uno de sus mejores presentaciones de lo que va del año.

Si bien se presume que Guarello pudo haber sido mal asesorado por algún asistente, considerando que estaba en vivo, lo cierto es que la equivocación desató el enojo de los fanáticos.

Garin prevails in front of his home crowd 🇨🇱@Garin_Cris served up some spectacular tennis to take out Thiem 6-2 7-6(2).@chile_open | #MovistarChileOpen pic.twitter.com/MwpqYVbvTT

— ATP Tour (@atptour) March 1, 2023