El tenista chileno Cristián Garín (100º del ranking mundial) accedió este martes a los octavos de final del ATP 250 de Santiago, el Chile Open, tras superar en sets corridos al austríaco Dominic Thiem (99º)

La segunda raqueta nacional se hizo fuerte en casa y con un sólido rendimiento, sobre todo en la primera manga, dio cuenta del pupilo de Nicolás Massú por parciales de 6-2 y 7-6 (2).

‘Gago’ no mostró puntos bajos, aunque en la segunda manga desperdició un buen número de oportunidades de quiebre. Finalmente, el ariqueño se plantó firme en el desempate y logró sacar adelante el match.

Por el paso a los cuartos de final en San Carlos de Apoquindo, Garin se verá las caras con el argentino Sebastián Báez, 35º de la clasificación mundial.

“Jugué muy bien, saqué bien, estoy contento de como fui a la red, estuve agresivo, cosas que me venían faltando en las semanas anteriores”, indicó el chileno a la transmisión oficial.

“Este torneo es de los más especiales del año, es lo que más me gusta, jugar con mi púbico, a estadio lleno, estuvo buenísimo, no es nuevo y ya me siento con más experiencia para manejar las situaciones, por lo que me sentí más tranquilo”, complementó.

Consultado por su próximo rival en la arcilla capitalina, Garin dijo que “será duro, pero creo que estoy jugando bien, con el público me encanta jugar, más allá del rival quiero seguir mejorando independiente del resultado y con eso me quedo tranquilo y sé que me le puedo competir a cualquiera”.

