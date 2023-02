Una alabada escena se vivió durante el encuentro entre el español Carlos Alcaraz y el italiano Fabio Fognini, en medio de los octavos de final del ATP 500 de Río de Janeiro, en Brasil.

Vale destacar que en el mencionado campeonato de tenis, aún se encuentra en carrera el deportista nacional Nicolás Jarry, quien disputará su paso a la semifinal durante este viernes, contra el argentino Sebastián Báez.

Este jueves 23 de febrero, los fanáticos del tenis fueron testigos de un noble gesto, en medio del partido en el que Carlos Alcaraz, número 2 del mundo en el ránking ATP, venció a Fabio Fofnini, N.º 86 del planeta.

Todo ocurrió cuando transcurría la mitad del encuentro, luego del primer set ganado por el italiano y cuando el español dominaba el segundo por un claro 4-1 a favor.

En ese instante, Fognini avanzó hasta la red para buscar una pelota corta que devolvió Alcaraz, sin embargo, esta impacto en la red y Fabio cayó al suelo, imposibilitado de frenar su carrera.

Trascartón, mientras el italiano mostraba signos de dolor y cansancio, tendido sobre la arcilla, el número 2 del tenis mundial dio la vuelta a la cancha para darle la mano a su compañero de profesión y ayudarlo a incorporarse en el juego.

La acción le valió los aplausos del público presente en el Quadra Guga Kuerten, de Río de Janeiro, donde el español, incluso, le levantó la raqueta del suelo.

Finalmente, el partido fue a favor de Alcaraz por 6-7 (5-7), 6-2 y 6-4, por lo que avanzó a cuartos de final, donde se medirá ante el serbio Lajovic, número 80 del ATP.

Sportsmanship in the heat of battle 🫡@carlosalcaraz 🤝 @fabiofogna #RioOpen pic.twitter.com/o40gw99Lbb

— Tennis TV (@TennisTV) February 24, 2023