Christian Garín vive un lamentable presente, tras quedar eliminado en su debut del Open de Río de Janeiro ante Pedro Martínez en un duelo que comenzó ganando. Tras eso, ‘Gago’ denunció a los medios que recibió más de 1.000 amenazas tras su temprana despedida del certamen brasileño.

Ante esta terrible situación, algunos tenistas nacionales salieron al paso del complicado momento que atraviesa el oriundo de Arica.

El primero en hablar, fueNicolás Jarry, quien avanzó desde la qualy hasta el cuadro principal del ATP 500 de Río de Janeiro, habló con El Deportivo de La Tercera y apoyó a su compañero de equipo chileno y compatriota en el difícil presente que vive Garín.

En el diálogo con el medio nacional, ‘La Torre de Santiago’ señaló: “Todo mi apoyo para Cris. Me entristece ver que la gente reaccione de esa forma, no corresponde. Ante todo somos humanos que podemos tener un mal día”.

Quien también brindó su postura a La Tercera, fue el extenista Fernando González, que salió al paso de las amenazas que ha recibido Garín en el último tiempo tras quedar eliminado en Brasil.

En sus comentarios, el ‘Feña‘ mencionó: “Esto lo veo de fuera, porque no lo viví, ya que en mi época no estaban las redes sociales como hoy día. Debe ser terrible. Por más que no los conozcas y tengas piel de elefante, igual es heavy. He escuchado de esos casos, pero lo que subió ayer es heavy y se lo comenté”.

Ahora ‘Nico’ tendrá la posibilidad de vengar a Garín, ya que a eso de las 17:50 horas de este jueves 23 de febrero, Jarry enfrentará al verdugo de su compatriota, Pedro Martínez, por los octavos de final del Abierto de Brasil.