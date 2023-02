El marroquí Younes Rachidi, otrora 753º del ranking ATP y 473º del mundo en dobles, ha recibido un castigo nunca antes visto en la historia del tenis.

De acuerdo a Mundo Deportivo, se comprobó que el jugador africano de 36 años amañó nada más y nada menos que 135 partidos, el mayor número de duelos arreglados por una sola persona.

Según detalló la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA), esta cantidad supera el triste récord de un chileno, Sebastián Rivera, quien ostentaba un registro de 64 duelos amañados.

Por lo anterior, Younes Rachidi, quien reconoció los 135 delitos, ha sido suspendido de por vida.

El marroquí, además de ser vetado a perpetuidad de jugar, entrenar o asistir a cualquier evento de tenis, ha sido multado con 34.000 dólares (más de 27 millones de dólares).

Vale mencionar que fue Janie Soublière, oficial anticorrupción independiente, el encargado de la investigación que comprobó el descomunal número de partidos arreglados por el africano.

A Moroccan former tennis player has been banned for life under the Tennis Anti-Corruption Programme. Details here: https://t.co/zGFXSiou9r

— International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) February 9, 2023