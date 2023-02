Cristian Garin, 102° del ranking ATP, le dio a Chile la clasificación al Grupo Mundial de Copa Davis tras vencer en tres sets al kazajo Alexander Bublik (36°).

El ‘Tanque’, pese a su duro tropiezo ante Timofey Skatov el sábado, logró redimirse y darle a nuestro el punto para necesario para instalarse entre los 16 mejores del tenis mundial.

Por lo anterior, Garin no ocultó sus emociones tras la victoria de este domingo. A las cámaras de TVN, el 102° del mundo aseguró que “estoy contento, es un triunfo emocionante. Más que por el juego, que fue de mucha tensión y nervios, por haberlo sacado adelante. Es un gran premio para el equipo y para mí, por lo que sucedió ayer”.

Luego, ‘Gago’ se deshizo en halagos para Nicolás Massú, capitán del equipo chileno de Copa Davis.

“Hoy el apoyo de Nico Massú me ayudó muchísimo. Ayer, después del partido, estaba bastante abajo, afectado anímicamente. Sentía que entrenaba bien, pero me faltaba despegar en competencia y Nico confió en mí desde que perdí hasta hoy”, recalcó el nacional.

“Tuve seis meses muy difíciles, que más adelante contaré lo que pasó. Llevo dos meses trabajando como animal, sé que voy a volver. No sé cuánto me tardaré, sé que puedo estar arriba, debo jugar más suelto, soy un jugador peligroso y los rivales ya conocen lo que puedo dar”, agregó ‘Gago’.

Cristian Garin también agradeció al público de La Serena: “Quiero darle las gracias a todos, cuando perdí la gente me apoyó hasta el final y no lo esperaba así. Hoy en el club todos estaban tirándome para arriba y me emociona, no estoy acostumbrado a ese apoyo durante el año”.

Para cerrar, el ‘Tanque’ le envió apoyo a las víctimas de los incendios en el sur. “Queríamos mandarle una pequeña alegría a la gente que lo está pasando mal, ojalá los tiremos un poco para arriba. Estamos viendo cómo mandar apoyo, le mandamos un gran abrazo a todos los que están sufriendo”, concluyó Garin.