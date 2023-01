El tenista serbio Novak Djokovic admitió que este Abierto de Australia, en el que se ha proclamado campeón por décima vez después de vencer en la final al griego Stéfanos Tsitsipas, ha sido “uno de los torneos más complicados” que ha jugado en su vida.

Por ello, el ganador de 22 Grand Slams y flamante número uno de la ATP no dudó en apuntar que el partido de hoy sea “probablemente la mayor victoria de mi vida“.

“Este es uno de los torneos más complicados que he jugado en mi vida. Es un viaje largo. Todo mi equipo y mi familia saben por lo que hemos pasado en las últimas cuatro o cinco semanas”, complementó.

El balcánico, que en 2022 no pudo participar en el torneo tras ser deportado por no estar vacunado contra el coronavirus, llegó al torneo con un problema en el tendón de la corva izquierda.

“No jugué el año pasado, volví este año. Quiero agradecer su apoyo a todas las personas que me hicieron sentir bienvenido. Hay una razón por la que he jugado mi mejor tenis en esta pista, frente al legendario Rod Laver. Muchas gracias por estar presente esta noche”, apuntó.

Apenas terminó de vencer a Tsitsipas, el de Belgrado fue a las tribunas para celebrar, con gritos de desahogo de por medio, con su familia y el cuerpo técnico.

Allí, luego de los abrazos, ‘Nole’ cayó al suelo y rompió en llanto por varios minutos. Luego, un extenuado Djokovic fue ayudado para que regresara a la pista del Court Central.

Tras cartón, el 10 veces ganador en Melbourne Park se sentó en su silla y nuevamente no pudo contener las lágrimas.

Novak Djokovic sobbing uncontrollably with his team after winning the Australian Open. A very emotional celebration from the new/old World No. 1, by far the most emotional of his career. pic.twitter.com/JOGgIXo7Y1

— Gaspar Ribeiro Lança (@gasparlanca) January 29, 2023