El primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia, ya se encuentra en su recta final y después de semanas de gran tenis en tierras oceánicas, ya se conoce el primer cruce de semifinales en donde se alzan dos fuertes exponente del circuito ATP.

Por un lado se encuentra el ruso-armenio Karén Jachánov (N°20), más conocido como Khachanov, quien llega a está instancia luego de superar a Sebastian Korda (N°31), tenista que tuvo que problemas para continuar con su participación debido a una lesión en su muñeca en el tercer set, por lo que el encuentro terminó en victoria para el europeo por 7-6, 6-3 y 3-0.

En la otra vereda se encuentra el heleno Stefanos Tsitsipas (N°4), quien se hizo fuerte ante Jirí Lehecka (N°71), quien llegó a los cuartos de final tumbando a uno de los favoritos y de los tenistas con más proyección en el circuito, Félix Auger-Aliassime (N°7), pero que poco pudo hacer ante el oriundo de Grecia.

El duelo entre ambos fue para el espigado Tsitsipas, quien tiene el sueño en esta temporada de robarle el N°1 del mundo al joven Carlos Alcaraz. El griego se quedó con el combate en 3 set por 6-3, 7-6 y 6-4, con los que selló el pase a la semifinal en Australia.

El compromiso entre N°20 y el N°4 del ranking ATP, promete ser uno de los más interesantes hasta ahora en el Australian Open y en donde Khachanov se lo tomará como una revancha, ya que en 5 duelos ante ateniense, nunca lo ha logrado vencer.

El partido entre ambos está pactado para el viernes 27 de enero en horario por confirmarse, para ingresar a la primera final de un Grand Slam en la temporada.

Sebastian Korda has been forced to retire due to injury.@karenkhachanov advances 7-6(5) 6-3 3-0 ret.#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/AbiEHT4iKh

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2023