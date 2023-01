El serbio Novak Djokovic, número del ranking mundial, se coronó este fin de semana en el ATP de Adelaida, iniciando de gran manera este 2023 en el que planea recuperar el primer puesto del escalafón.

‘Nole’ se impuso 6-7 (8), 7-6 (3) y 6-4 al estadounidense Sebastian Korda (31º), en un duelo donde debió batallar y hasta salvar una bola de partido antes de encaminarse al triunfo.

Pero no todo fue alegría para el serbio. Y es que en pleno partido, el tenista tuvo un áspero altercado con su hermano Marko, parte de su staff técnico.

De acuerdo a Mundo Deportivo, ‘Nole’ se enfadó con su banco luego de ceder la primera manga ante Korda, por lo que desde la cancha empezó a echar a su consanguíneo.

“¡Fuori! !Vai Fuori! (¡Fuera, vete afuera!”, le gritó en italiano, hasta que su hermano se levantó de su asiento por la incómoda situación y se retiró de la cancha.

Las críticas le llovieron a Novak Djokovic tras la escena, aunque luego del partido intentó explicar su rabieta en plena final de Adelaida.

“Tengo una relación muy estrecha con mi hermano”, dijo el 5º del mundo, añadiendo que no siempre es fácil trabajar con él y a veces las emociones le pueden jugar una mala pasada.

De todas formas, el momento le sirvió de aliciente al serbio que, ante Korda, mostró algunas pinceladas de su buen tenis con las que promete volver a la cima del tenis mundial.

Novak #Djokovic yelling to his box in Italian to get out after the first set loss against Korda. Looks like his agents and brother Marko left promptly.

📺: @sportklub pic.twitter.com/py6d21p1Ir

— Luka Nikolić (@luksie1) January 8, 2023