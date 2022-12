Restan algunas semanas para que comience el Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada en donde gran cantidad de buenos tenistas dirán presente para batallar e iniciar de la mejor manera el año en el tenis.

Hace poco se confirmó la presencia de Novak Djokovic (N°5), tras la situación ocurrida hace un año cuando fue deportado por no vacunarse contra el Covid-19. Sin embargo, esa situación cambio para la siguiente edición y será el gran rival a vencer en el certamen oceánico.

Por su parte, quien alcanzó un cupo en la Qualy del torneo fue Tomás Barrios (N°230 ranking ATP), quien logró ingresar tras la salida del alemán Dominik Koepfer (199° ATP), que benefició a la raqueta criolla.

Ahora se unirá a Nicolás Jarry (N°152) para jugar la ronda previa al cuadro principal y así lograr un cupo en tierra oceánicas.

Por su parte, Cristian Garín (N°85) ya está instalado entre los competidores del certamen, mientras que Alejandro Tabilo (N°100) se encuentra esperando que corra la lista, para poder entrar de forma directa al Abierto de Australia.

En la previa al importante campeonato, los tenistas nacionales disputarán una serie de Challenger, para calentar motores y llegar de gran forma a competir en el Australia Open.

Así también, este evento servirá para medir su nivel y llegar con competiciones en el cuerpo al cruce por Copa Davis ante Kazajistán el sábado 4 y domingo 5 de febrero en el Complejo Trentino de la Ciudad de La Serena.

Australian Open Qualifying update:

OUT: Koepfer

IN: Barrios Vera

Next: Milojevic

— Other List Updates (@OtherLists) December 28, 2022