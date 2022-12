Nick Bollettieri, considerado uno de los entrenadores de tenis más importantes de la historia, falleció el domingo a los 91 años. Durante su carrera pasaron por su academia importantes figuras que alcanzaron lo más alto del ranking mundial, tanto de la ATP como de la WTA.

Sin embargo, el recordado coach estadounidense reveló haber quedado maravillado con un jugador en particular por su talento. Ese fue el chileno Marcelo Ríos, Nº1 del tenis mundial en el año 1998.

En una entrevista exclusiva al portal Clay, realizada en febrero de 2019 durante el Río Open (Brasil), Bollettieri tuvo palabras para el ‘Chino’.

Consultado por la experiencia de trabajar con el llamado ‘zurdo de Vitacura’, el entrenador pionero en el concepto de un internado de tenis declaró “fue muy diferente. Tenía el talento más grande que le haya visto a un jugador en 60 años de carrera como entrenador”.

“Trabajaba duro en el gimnasio, duro en la cancha, pero no respetaba el juego, no respetaba a los niños, no les dedicaba tiempo. No hacía mucho por el deporte fuera de la cancha, y eso era una pena”, agregó.

Además, quien fuera entrenador de figuras del tenis como Andre Agassi, Monica Seles, Maria Sharapova, Martina Hingis, las hermanas Williams y Boris Becker apuntó que Ríos respetaba al entrenador, pero que su actitud fuera de la cancha no le gustaba.

“Era correcto en la cancha, respetaba (…) Pero no me gustaba lo que hacia afuera. En realidad, esa actitud lo dañaba a él. Seguramente debería haber tenido más respeto por los jugadores del circuito, por los niños que lo esperaban por horas para que firmara autógrafos”, expresó.

“Creo que eso fue malo para su carrera, creo que, con una actitud diferente, Marcelo Ríos podría haber sido número uno por muchos años”, complementó.

Para terminar el análisis del primer latinoamericano en ser el mejor del tenis planetario, Bollettieri aclaró el por qué el chileno no pudo estar más tiempo en lo más alto de este deporte.

“Estaba directamente aquí (se señala la cabeza). En la forma que encaraba la vida”, sentenció.