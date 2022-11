El torneo de Wimbledon permitirá que las mujeres compitan con una prenda de color oscuro debajo de las faldas o pantalones de competición, para evitar que sufran estrés o miedo al competir con el periodo.

Dentro de su política de vestimenta que prohíbe competir con prendas que no sean blancas en su mayoría, Wimbledon prohibió a las jugadoras vestir ropa interior de color a partir de 2014, regla que ha suprimido ahora ante la queja de tenistas y extenistas como Billie Jean King.

Sally Bolton, primera presidenta ejecutiva del All England Club, aseguró que están comprometidos a apoyar a todas las jugadoras y a escuchar sus opiniones para que puedan “competir al más alto nivel”.

“Desde el año que viene, tanto las jugadoras como las júnior que compitan en Wimbledon tendrán la opción de usar ropa de color debajo de sus pantalones o faldas si así lo desean”, dijo Bolton.

“Es nuestro deseo que este ajuste en esta norma ayude a las jugadoras a concentrarse únicamente en su actuación en la cancha, quitándoles una potencial angustia de encima”, agregó la dirigente.

