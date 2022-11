El serbio Novak Djokovic, hoy 8º del ranking ATP, está envuelto en una polémica luego del final del Masters 1.000 de París.

‘Nole’, que cayó en la final ante el danés Holger Rune (10º), enfrentó en semifinales al griego Stefanos Tsitsipas (a quien superó por 6-2, 3-6 y 7-6) y, en un momento de ese partido, llamó la atención una botella que le llegó al balcánico desde la tribuna.

De acuerdo a Mundo Deportivo, a Djokovic le hicieron llegar “una misteriosa bebida” desde su equipo técnico, quienes fueron grabados cuando alistaban la preparación.

Según detalla el citado medio, cuando uno de los miembros de la delegación que acompaña al serbio se percató de que eran captados en cámara, le dijo a otro que tapara la escena.

Un extraño movimiento que desconcertó a quienes seguían la acción y que, como era de esperar, no tardó en viralizarse en las redes sociales.

En el pasado Wimbledon, Novak Djokovic ya fue noticia por un hecho similar. En el torneo británico, el serbio fue captado aspirando el contenido de una botella, luego de preguntarle a su equipo si la consumía en el momento o después.

“Es mi pócima mágica. Es todo lo que puedo decir”, comentó entonces ‘Nole’ entre risas.

Can anyone who knows tennis explain what is going on here, and why it’s being done this way? It looks amazingly dodgy. pic.twitter.com/xoJHBLmTzA

