Taylor Fritz (10°) y Yoshihito Nishioka (37°) fueron protagonistas del que ha sido catalogado cono el ojo de halcón más milimétrico en la historia del tenis, durante su partido del ATP 500 de Viena.

El estadounidense se impuso por parciales de 6-7 (4), 7-6 (9) y 6-3, y fue en el tercer y último parcial donde todo el público presente acabó de pie.

Tras un intercambio de golpes, Fritz conectó un winner de derecha que pareció botar fuera de la cancha, aunque para incredulidad de su rival fue cantada buena.

Inmediatamente Nishikoa pidió la revisión de la jugada, pero esta mostró que la bola apenas rozó la línea y dejó al japonés en el suelo y tomándose la cabeza con las manos.

“¿Qué tan cerca es lo cerca? ¡Taylor Fritz recupera el quiebre por el margen MÁS PEQUEÑO!”, destacó Tennis TV, dependiente de la ATP.

How close is close? 🤯@taylor_fritz97 gets the break back by the SMALLEST of margins!#ErsteBankOpen pic.twitter.com/wUGqUYEopP

— Tennis TV (@TennisTV) October 24, 2022